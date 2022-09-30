Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Инфляция в еврозоне в сентябре достигла рекордных 10%

Годовая инфляция в еврозоне в сентябре 2022 года достигла рекордных 10%, увеличившись почти на 1% по сравнению с показателями августа. Такие данные обнародовал Евростат.

По сравнению с ценами сентября 2021 года больше всего подорожали энергоресурсы - 40,8%. На второй позиции - продукты питания, алкоголь и табак (11,8%).

В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

В Германии, по предварительным данным, сентябрьский уровень инфляции составил 10%, что является наибольшим с 1951 года показателем.

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