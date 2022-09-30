Греция подписала газовое соглашение с TotalEnergies

Крупнейшая газовая компания Греции DEPA Commercial достигла соглашения с французской TotalEnergies о поставках сжиженного природного газа в течение зимы, если это будет необходимо. Об этом объявило Министерство энергетики Греции.

"Это соглашение, которое имеет ключевое значение для энергоснабжения страны на случай, если потоки газа из России будут ограничены или прекращены", - заявили в министерстве.

Соглашение предусматривает, что TotalEnergies будет предоставлять Греции две партии LNG ежемесячно в течение пяти месяцев, до марта 2023 года. Эти объемы составляют около седьмой части годового потребления газа Греции (70 тераватт-часов в 2021 году) и, по данным компетентных источников, замещают почти 100% импорта российского газа не только для DEPA, но и для страны в целом, пишет Reuters.

DEPA импортирует у "Газпрома" около 2 млрд кубометров газа в год по долгосрочному контракту, тогда как объемы, импортируемые другими компаниями, составляют до 1 млрд кубометров.

По оценкам агентства Bloomberg, авария на "Северном потоке" увеличивает потребности Европы в LNG на 90%.

Сейчас Греция получает российский газ через газопровод "Турецкий поток", который также обеспечивает поставки в Венгрию через Сербию.