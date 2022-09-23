Швейцария на референдуме проголосует о запрете промышленного фермерства

В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум о том, нужно ли запретить промышленное животноводство как неконституционное и прекратить импорт мяса, выращенного на интенсивных фермах.

Последний опрос показывает, что 52% избирателей выступают против запрета, а 47% поддерживают его, пишет The Guardian.

Если инициатива принята, конституция Швейцарии, которая уже защищает "благосостояние и достоинство животных", будет изменена, чтобы включить право животных "не подвергаться интенсивному выращиванию", а новые законы снизят нормы поголовья животных до соответствующих органических стандартов.

Согласно действующему швейцарскому законодательству, "вы можете разместить 27 000 цыплят в одном сарае, а их пространство для перемещения будет размером с лист бумаги формата А4", - сказал Сильвано Лигер, управляющий директор группы защиты животных Sentience Politics, которая предложила провести голосование.

"Свиньи также содержатся в сараях, до 1500 на ферму, при этом 10 свиней делят пространство среднего парковочного места. В таких условиях невозможно достойно относиться к животным", - сказал он.

Единственной политической партией в правительстве, которая поддержала запрет, является Социал-демократическая партия.

По подсчетам сторонников запрета, потенциальный запрет коснется лишь 5% ферм. Хотя точных данных о доле мелких ферм в стране нет, общее количество швейцарских ферм сокращается, а размер ферм увеличивается, согласно данным национального статистического управления.

Компания против запрета, инициированная Швейцарским союзом фермеров (SBV), утверждает, что действующие законы, ограничивающие количество сельскохозяйственных животных, означают, что интенсивного земледелия в Швейцарии нет.

"Швейцарские фермеры могут разместить до 18 000 кур-несушек и 27 000 мясных цыплят", - сказал глава отдела производства, рынка и экологии SBV Мишель Дарбелле. По его словам, если запрет будет одобрен, максимальное количество составит 4000 кур-несушек и 500 мясных цыплят, а изменение стандартов на свиней будет означать снижение производства свинины на 50%.