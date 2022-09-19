Российские рынки обвались из-за новостей о «референдумах» на оккупированных территориях

Российские рынки во вторник обвалились на фоне новостей о готовящих референдумах на оккупированных Россией территориях Украины.

На пике падение индекса Мосбиржи превышало 10%. Это сильнейшее обрушение с февраля этого года, сообщает BBC со ссылкой на инвестиционную компанию БКС.

Тогда нападение России на Украину спровоцировало обвал рынков и резкое падение курса рубля. Однако сейчас обвал сменился резкой коррекцией: к 16:00 падение составило около 5%.

Российский рубль при этом остается «крепким»: и доллар, и евро днем во вторник стоили около 60 рублей из-за ограничений со стороны ЦБ и недостаточного импорта.

В БКС достаточно обтекаемо объясняют, что «распродажи вызваны возвращением актуальности геополитического фактора».

«Геополитический фактор», на самом деле, никуда не исчезал, так как война России в Украине продолжается почти семь месяцев. Однако многим казалось, что для российской экономики в целом и инвесторов в частности самые жесткие потрясения уже позади: большая часть санкций уже введена, иностранный бизнес в основном покинул страну, а падение экономики оказалось не столь глубоким.

Однако объявленные сегодня референдумы в «ДНР», «ЛНР» и оккупированной Херсонской области, а также поправки в Уголовной кодекс (мародерство и сдача в плен) как раз порождают слухи о том, что в стране может быть объявлена в той или иной степени мобилизация – рынки как раз могли среагировать на эти факторы.

Мобилизация будет иметь тяжелые экономические последствия: фактически экономика должна будет перестроиться на военные нужды, а приоритетным для компаний станет выполнение оборонзаказа. Власти в этой ситуации получат еще более широкие возможности контролировать бизнес.

Российская экономика пока переживает кризис, спровоцированный войной, не так плохо. Падение ВВП оказалось не столь глубоким, инфляция замедляется и даже параллельный импорт начинает постепенно расти. Пока экономисты ждут, что кризис будет долгим, но не очень резким. Мобилизация может изменить эти прогнозы и ускорить падение.