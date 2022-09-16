Совмин Беларуси установил размер платы за регистрацию в очереди на границе

Совмин Беларуси установил размер платы за регистрацию в системе электронной очереди на границе, следует из постановления №607 от 15 сентября 2022 года.

Регистрация легкового автомобиля, мотоцикла и мопед обойдется в 0,3 базовых величины (9,6 рубля), грузового транспортного средства и автобус - 1 базовую величину (32 рубля).

От регистрации в очереди и въезда в зону ожидания освобождаются:

«физические лица, следующие по удостоверениям инвалида Отечественной войны, участника войны, инвалида I группы, выданным компетентными органами Республики Беларусь, а также физические лица, следующие с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, за исключением указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

физические лица, следующие по дипломатическим паспортам, биометрическим дипломатическим паспортам;

физические лица, следующие по служебным паспортам граждан Республики Беларусь, биометрическим служебным паспортам граждан Республики Беларусь;

главы и сотрудники дипломатических представительств и представительств международных организаций, консульских учреждений, а также члены их семей, аккредитованные в Министерстве иностранных дел, вне зависимости от типа паспорта их владельцев при следовании на транспортных средствах с дипломатическими (консульскими) регистрационными знаками Республики Беларусь (серии CD и CC);

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства, за исключением указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».

Их зоны ожидания без очереди смогут выезжать:

«физические лица, следующие с детьми в возрасте до 3 лет, за исключением указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

транспортные средства национального оператора почтовой связи, осуществляющие перевозку международных почтовых отправлений, и транспортные средства, осуществляющие перевозку международных почтовых отправлений для национального оператора почтовой связи, – при наличии документов, сопровождающих международные почтовые отправления при их перевозке, определенных актами Всемирного почтового союза».

Документ вступает в силу через 5 дней.