Беларусь и Китай подписали «меморандум» о намерениях в области электронной торговли

Министр экономики РБ Александр Червяков и министр коммерции Китая Ван Вэньтао, руководствуясь правилом, что любое мероприятие должно увенчаться каким-либо документом, 15 сентября 2022 года подписали меморандум (протокол о намерениях – ред.) о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной торговли.

К слову, документ был подписан на полях проходящего в Самарканде саммита ШОС. Как сообщает пресс-служба Минэкономики РБ, в протоколе стороны озвучили следующие намерения:

укреплять обмен информацией в области электронной торговли,

поддерживать сотрудничество предприятий Беларуси и Китая,

способствовать наращиванию взаимных поставок высококачественных продуктов посредством электронной торговли,

стремиться к упрощению процедур допуска товаров для размещения на цифровых площадках.