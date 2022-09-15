ООН хочет возобновить транзит российского аммиака через Украину

Организация Объединенных Наций начала работу по возобновлению экспорта российского аммиака по трубопроводу, соединяющему Поволжье с Одессой, который был остановлен после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что ООН обратилась к американскому трейдеру сырья Trammo с просьбой помочь с возобновлением экспорта аммиака – важного компонента нитратных удобрений – производства российской компании "Уралхим", передает Reuters.

"Экспорт ключевой российской компании через те же черноморские коридоры, по которым проходит украинское зерно, стабилизирует договоренности и может привести к более долгосрочному действию "зернового соглашения", – сказал Reuters неназванный западный дипломат.

Представитель ООН по торговле Ребекка Гринспен, которая в рамках "зернового соглашения" отвечает за экспорт российского продовольствия, заявила, что надеется на "положительный результат". При этом она признала, что сейчас российская продовольствие и удобрения и так экспортируются через российские порты.

В среду министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Одессе подтвердил, что ООН действительно начала переговоры о возобновлении экспорта аммиака через Украину. Он добавил, что Киев не согласится ни на одно соглашение, противоречащее его интересам в сфере безопасности.

Вероятно, о возобновлении работы трубопровода из России в Украину в ООН начали говорить из-за последних заявлений российского руководства относительно "зернового соглашения", действие которого истекает в ноябре.