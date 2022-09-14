Россия все чаще закупает оружие у находящихся под санкциями режимов

Россия испытывает нехватку вооружения, поэтому все чаще закупает его в странах, на которые распространяются жесткие международные санкции, говорится в сводке британской разведки.

Аналитики отметили, что ВСУ во вторник впервые сообщили о сбитом иранском БПЛА Shahed-136 в Купянском районе, которые Россия закупила у Тегерана. Это свидетельствует об использовании иностранных дронов уже непосредственно на поле боя.

Однако в британской разведке считают, что ВС РФ, вероятно, будут применять БПЛА не для нанесения ударов по стратегическим целям, а по тактическим, передает УНИАН.

Shahed-136 - ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера Mercer Street в июле 2021 года, поясняют в разведке.

"Потеря Shahed-136 вблизи линии фронта указывает на то, что существует реальная вероятность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не для стратегических целей в глубине украинской территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия "почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются".