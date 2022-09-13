Украина будет добиваться санкций ЕС против Росатома

Украина хочет включить российский Росатом в новый пакет санкций ЕС. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос о деталях восьмого пакета санкций ЕС, Кулеба сказал, что Украина будет продвигать тезис президента Зеленского о том, что нужно заводить под санкции Росатом.

По его словам, это стало актуально особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники Росатома, по сути, осуществляющие преступную деятельность.

"Есть все основания применить санкции против них. И есть страны в ЕС, которые против этого будем с ними работать", - отметил министр.

По прогнозу министра, новый санкционный пакет ЕС может быть введен быстрее, чем до конца года.

Кулеба признал, что среди некоторых стран ЕС аппетит к новым санкциям угасает, и каждый последующий пакет будет даваться сложнее, чем предыдущий, при нынешнем статус-кво. Но, по его словам, "это живой процесс, с ними нужно работать".