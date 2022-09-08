Министр экономики Беларуси рассказал о новой "структуре малого бизнеса" и новых налогах

Министр экономики Беларуси рассказал о «новой структуре малого бизнеса»

Белорусские власти подготовили законопроект, в случае принятия которого в стране будет изменена структуру малого бизнеса.

Как заявил министр экономики РБ Александр Червяков на совещании, цель закона - повысить уровень участия граждан в финансировании государственных расходов за счет введения простых условий и стимулов для организации и масштабирования своего дела.

Законопроектом предлагается закрепить новую структуру малого бизнеса. Она будет состоять из трех категорий: самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица (микро- и малые предприятия). В число самозанятых войдут лица, которые самостоятельно ведут профессиональную деятельность (портные, переводчики, няни, дизайнеры, репетиторы и так далее), ремесленники и владельцы агроэкоусадеб.

"Сегодня эти категории не учитываются в предпринимательской деятельности. Но доля таких граждан составляет 15% от занятых в микробизнесе. Это порядка 100 тысяч человек. Самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных, их установит правительство. В число запрещенных войдут торговля, транспортные услуги, техобслуживание автотранспорта, реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке, лицензированная деятельность, посреднические услуги", - сообщил министр экономики РБ Александр Червяков на совещании у Лукашенко.

Кроме того, будет запущена система экономических и административных стимулов, чтобы индивидуальные предприниматели активнее становились юридическими лицами.

"С 2023 года для индивидуальных предпринимателей планируется полностью исключить применение упрощенной системы налогообложения. В качестве основного налогового режима использовать подоходный налог с увеличением его ставки с 16 до 20%, а с 2024 - до 25%. Сократить перечень видов деятельности для уплаты единого налога и увеличить его ставки в полтора-три раза. Одновременно с этим для микроорганизаций сохраняется возможность использования упрощенной системы налогообложения: 6% от выручки", - рассказал Александр Червяков, которого цитирует БелТА.

Самозанятым предлагается платить налог на профессиональный доход - 10% от выручки. Он включает в себя отчисления в фонд социальной защиты. Такой же налог будут уплачивать владельцы агроэкоусадеб. Для ремесленников сохраняется право выбора: или налог на профессиональный доход или ремесленный сбор, то есть 2 базовые величины в год (62 рубля).