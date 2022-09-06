Молдова хочет покупать газ у Азербайджана и Румынии

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину заявил, что страна ведет переговоры с Азербайджаном и Румынией о закупке природного газа.

"Знаете, у молдаван есть поговорка, что нехорошо держать яйца в одной корзине. Суть этой поговорки в том, что за 30 лет независимости мы попали в зависимость от одного источника энергии", – сказал вице-премьер Молдовы в эфире телеканала TVC 21.

По его словам, Азербайджан и Румыния – это страны, из которых можно в сжатые сроки импортировать природный газ. Операторы природного газа этих стран предлагают лучшую цену на газ, не выдвигая условий для Молдовы.

"Мы находимся в кризисной ситуации. Мы точно не знаем, когда подпишем эти контракты. Мы, конечно, хотели бы сделать это как можно быстрее. Условий нет: мы никогда не принимали их, тем более политических", – добавил Спину.

По словам вице-премьера Молдовы, крана стремится заключить долговременный контракт, рассчитанный на 10-15 лет. Формула, предварительно согласованная с Азербайджаном, лучше той, которая была заключена с российским "Газпромом".

"Легко сейчас играть в популизм, говорить, что у нас была хорошая цена на газ, когда она составляла 100 долларов за тысячу кубометров, и совсем другая ситуация, когда цена составляет две тысячи долларов", – добавил Спину.

Он также анонсировал намерения правительства Молдовы сократить потребление газа в зимний период. В то время как обычно в октябре-апреле страна потребляет 800 миллионов кубометров голубого топлива, этот показатель можно уменьшить до 600 миллионов, в том числе путем добровольного уменьшения потребления на 15%.

"Мы считаем, что можем легко пережить зиму с объемами (газа) в 500 миллионов кубометров", – добавил Спину.