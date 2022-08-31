В Испании начала работать схема бесплатного проезда по железной дороге

В Испании начала действовать схема, позволяющая пассажирам бесплатно ездить на пригородных поездах и поездах на среднюю дистанцию.

Схема будет действовать до 31 декабря и призвана помочь пассажирам пригородных поездов справиться с инфляцией, пишет The Guardian.

Пассажиры могут получить железнодорожный проездной через программу национальной железнодорожной сети Renfe или на железнодорожных станциях.

Они должны указать пункт назначения и внести депозит в размере 10 евро для пригородных линий и 20 евро для поездок на средние расстояния, после чего полученный QR-код в приложении будет служить билетом.

Депозит будет возвращен в конце года, если владелец билета совершил не менее 16 поездок в указанный пункт назначения. Билет распространяется на все пункты назначения в той же зоне, что и указанная станция.

Прибывшие в Испанию из других стран могут зарегистрироваться, используя номер своего паспорта. Им программа также предоставляет возможность сэкономить.

Как сообщалось, с 1 июня в Германии стали доступны универсальные проездные стоимостью 9 евро, позволяющие использовать общественный транспорт в течение месяца. Инициатива продолжалась в течение трех летних месяцев.