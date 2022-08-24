Россия обходит алмазные санкции с помощью расчетов в рупиях

Российский добытчик и экспортер алмазов "Алроса" восстановила объемы продаж практически к досанкционному уровню, реализуя алмазы в основном за индийские рупии, сообщил Bloomberg.

По его данным, после нескольких месяцев затруднений с продажами, вызванными санкциями США, "Алроса" снова реализует алмазы на сумму в эквиваленте более $250 млн в месяц, то есть продажи сейчас примерно на $50-100 млн ниже прежнего показателя.

Возобновлению продаж способствовало то, что некоторые индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от доллара. До этого огранщики и трейдеры искали способы получить сырье из России, в то время как их банки не могли или не хотели обрабатывать платежи.

Помимо индийских клиентов, приобретают алмазы и участники рынка из Бельгии, а также розничные продавцы ювелирных изделий из Китая и с Ближнего Востока.

Возвращение одного из основных источников алмазного сырья, отвечающего за треть мировых поставок, сняло опасения дефицита на рынке. Образовавшийся на рынке дефицит привел к резкому росту цен на мелкие и дешевые алмазы, на которых специализируется "Алроса". За последний месяц цены на вторичном рынке снизились, и сайтхолдеры De Beers больше не могут получать 10-процентную маржу, продавая свои лоты другим участникам рынка.

Сделки не нарушают санкции, при этом клиенты по-прежнему обеспокоены последствиями торговли российскими алмазами, говорят источники Bloomberg. Сделки - даже по стандартам алмазной индустрии, известной своей скрытностью - заключаются тихо. Отслеживать происхождение конкретного камня, обращающегося между десятками участников отрасли, прежде чем оказаться в украшении на витрине магазина, пока невозможно. Вместе с тем, крупные американские ювелиры Tiffany & Co. и Signet Jewelers уже заявили, что прекратят закупать добытые в РФ алмазы, передает finmarket.ru.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. В этой стране производится 95% бриллиантов мира.

США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "Алроса" попала в SDN list. Несмотря на то, что американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ.