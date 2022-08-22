Последнее обновление: 22.08.2022 17:11

В Беларуси обмен старых купюр продлен до 2024 года

В Беларуси до конца 2024 года продлен срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года.

«В связи с многочисленными обращениями граждан», - говорится в официальном комментарии к указу №293 от 22 августа 2022 года.

Период обмена банкнот образца 2000 года, которые использовались до деноминации, завершился 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года банкноты номиналом Br100, Br500, Br1 тыс., Br5 тыс., Br10 тыс., Br20 тыс., Br50 тыс., Br100 тыс., Br200 тыс. считались недействительными, но их можно было обменять в Нацбанке РБ.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование