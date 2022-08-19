Лукашенко отметил девальвационную выдержку беларусов в деле «возрождения села»

Белорусское сельское хозяйство создано ценой усилий всего народа, заявил сегодня Лукашенко на полях хозяйства "Журавлиное" в Пружанском районе Брестской области, говоря о программе возрождения села, которая сводилась якобы к созданию крупных товарных сельхозпроизводств.

Речь идет о сохранении доставшейся в наследство от СССР структуры сельхозпроизводства с почти 100% долей собственности в руках государства.

"Мы тогда определили критерии - это не должны быть частные фермерские хозяйства. Фермерам быть, пусть зарождаются, будем их поддерживать. Но нельзя разваливать совхозы, колхозы. Сегодня мы понимаем, что тогда мы не ошиблись, создавая укрупненные товарные сельскохозяйственные производства (объединение относительно устойчивых хозяйств с убыточными - ред). Если бы мы тогда поделили наши крупные товарные хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были голодными. Не потому, что фермеры плохие, а потому что их просто не было. И сейчас еще их нет, это редкость", - заявил Лукашенко.

Героями возрождения села он назвал бывшего вице-премьера Александра Попкова и экс-главу Нацбанка Петра Прокоповича, утверждая, что в те времена в Могилевской области был создан мощный сельскохозяйственный комплекс "Александрийское" (в родной деревне Лукашенко – ред.), а в Брестской - хозяйство "Журавлиное".

Сегодня Лукашенко, говоря, что эта программа потребовала больших денег и неординарных мер, назвал еще одного героя – белорусский народ.

«Ценой усилий всего белорусского народа, ценой труда всего белорусского народа мы создавали вот эти проекты. Да, было непросто, но наши белорусы выдержали. Молодцы! Только благодаря терпению белорусов и нашей настойчивости», - сказал Лукашенко, вероятно, понимая, что постоянно работающий, в том числе и на нужды села, печатный станок, стал причиной многократной девальвации белорусского рубля, в разные годы съедавшей состояния белорусских граждан.

«Сейчас видим, что, слава богу, что мы так поступили. В противном случае нам нечем было бы кормить не только себя, наш народ, но и продавать на экспорт - 7 миллиардов долларов валюты получаем», - назвал Лукашенко главную задачу белорусской модели сельского хозяйства.

«То есть сельское хозяйство сработало. Был первый пятилетний план, второй. Сейчас мы уже в третьей пятилетке работаем. Она уже менее заметна, потому что нам штурмовать ничего не надо. Нам надо спокойно работать", - добавил он.