США хотят запретить экспорт «кровавых» алмазов из России, сообщает New York Times.

По информации издания, в мае сотрудник Госдепартамента США Джордж Каджати написал об этом Кимберлийскому процессу - международной организации, созданной ООН, чтобы бороться с распространением алмазов из зон конфликта. Ведь на деньги от их продажи страны могут финансировать войны.

ЕС, Канада и Украина тоже призвали счесть российские алмазы кровавыми. В июне на заседании Кимберлийского процесса этот вопрос подняли, но представители России, Беларуси и Китая наложили вето на такой запрет, передает BBC.

Россия - самый большой в мире поставщик маленьких алмазов. Не считая энергетических ресурсов, Россия получает больше всего экспортного дохода именно от алмазов.

Российские алмазы много лет были очень популярны в Америке, поскольку, в отличие от африканских, их нельзя было заподозрить в "кровавости".