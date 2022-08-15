ЕАБР: Высокая инфляция сохранится в Беларуси до конца года

Аналитики ЕАБР подтверждают свой прогноз сохранения высокого уровня инфляции в Беларуси до конца 2022 года.

«Базовый прогноз 18% на конец текущего года сохраняет актуальность», - говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

«Инфляция в Беларуси в июле составила 18,1% в годовом выражении после 17,6% в июне. Ускорение роста цен, как и месяцем ранее, объясняется давлением со стороны производственно-логистических цепей и сформированной во II квартале недооцененности белорусского рубля к российскому. Продолжает сдерживать рост потребительских цен снижение стоимости плодоовощной продукции, которое идет быстрее сезонных темпов. В целом динамика инфляции складывается в рамках ожиданий аналитиков Банка», - отмечается в обзоре.