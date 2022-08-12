Эстония и Латвия прекратили сотрудничество с Китаем в рамках формата "16+1"

Еще две страны Балтии – Латвия и Эстония – в четверг сообщили о намерении выйти из формата сотрудничества Центрально-Восточной Европы и Китая "16+1".

"Формат Китая "17+1" и так был избыточен и противоречив до выхода Литвы. Латвия и Эстония теперь тоже выходят из него", – сообщил министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис.

Он также призвал создать формат сотрудничества с Китаем в рамках всего Европейского Союза – "27+1". В то же время Ландсбергис не объяснил причины выхода двух стран Балтии из формата.

Напомним, в прошлом году из формата "17+1" вышла Литва, после чего он получил название "16+1". Свой шаг Вильнюс тогда объяснил стремлением углубить отношения с Тайванем, что вызвало острую реакцию КНР.

Как сообщает Politico, латвийские и эстонские чиновники непублично уже месяцами говорили о желании выйти из формата "16+1" и, очевидно, решили сделать это менее конфронтационным способом, чем Литва.

В последние годы формат "16+1" все больше критиковался внутри ЕС из-за стремления Китая посеять раздор внутри блока, а также не всегда выгодным экономическим сотрудничеством с Пекином.

Формат был основан в Будапеште в 2012 году с провозглашенной целью расширить экономическое сотрудничество между Китаем и Центрально-Восточной Европой. В настоящее время в формате принимают участие девять стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

Также к инициативе привлечены другие пять стран, не являющихся членами ЕС: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия.