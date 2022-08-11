Последнее обновление: 11.08.2022 13:06

Разблокирование экспорта металла и руды через морские порты даст Украине $600 млн ежемесячно

Украина рассчитывает, что соглашение по разблокированию портов для экспорта продовольствия может быть распространено на металл, что даст стране возможность получать дополнительные $600 млн ежемесячно.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Форбс Украина.

Согласно статистическим данным, которые приводит издание, в 2021 году Украина экспортировала металла и руды на $21,1 млрд — это 30,9% от всего украинского экспорта в 2021 году. Из-за блокирования морских портов Украина сократила экспорт металла на 47,3% - до $3,22 млрд.

"Восстановление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более $600 млн ежемесячно. Также это будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33-36 грн/$, - таковы предварительные расчеты ОП "Укрметаллургпром", - говорится в сообщении.



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