Последнее обновление: 08.08.2022 16:34

Низкий уровень воды в Рейне привел к ограничениям в судоходстве в Германии

Уровень воды в Рейне в Германии снизился из-за сухой и жаркой погоды, из-за чего грузовые суда не могут плавать полностью загруженными.

Маловодье создает проблемы для судоходства по всей длине реки в Германии. Рейн является одним из ключевых каналов, соединяющих промышленные центры Германии с портами Северного моря, из которых продукция экспортируется на мировые рынки.

Грузовое судоходство по реке продолжается, но иногда суда вынуждены ходить на три четверти пустыми. На этой неделе прогнозируется жаркая и сухая погода, сообщает Reuters.

Низкий уровень воды в Рейне повлияет на производство двух крупных угольных электростанций Германии в течение следующего месяца.

Химическая группа BASF заявила в пятницу, что не может исключить сокращение производства, если низкий уровень воды нарушит логистику.

Органы судоходства не закрывают реку во время маловодья, оставляя операторам судов решать, когда останавливаться. Рейн является важным транспортным путём для товаров, включая зерно, химические вещества, минералы, уголь и нефтепродукты, включая мазут.



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