Два судна с продовольствием вышли из украинских портов

Утром 8 августа из украинских портов вышли два судна с зерном для Италии и Турции.

Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

Отправка двух судов была согласована Совместным координационным центром по транспортировке зерна, в работе которого принимают участие Москва, Анкара, Киев и ООН.

«Судно Sakura, которое следует с 11 тоннами сои в Италию, и судно Arizona с 48,5 тонны кукурузы, которое направляется в Искендерун, вышли из портов Южного и Черноморска», — говорится в сообщении ведомства, передает РБК.

Sakura и Arizona должны будут пройти досмотр в порту Стамбула, чтобы эксперты координационного центра убедились в том, что они везут только зерно.

Накануне из украинских потов отправились еще четыре судна: сухогрузы Mustafa Necati, Star Helena и Glory — отшвартовались от порта Черноморска, а Riva Mind — от порта Одессы. Mustafa Necati с подсолнечным маслом направляется в Италию, Star Helena с сеянцами подсолнечника в Китай. Glory, которое перевозит кукурузу, направляется в Стамбул, а Riva Mind с кукурузой в Искендерун.

Эти суда еще находятся на пути в Стамбул, где их должны будут досмотреть эксперты координационного центра. Ожидается, что они встанут на якорь в Стамбуле вечером 8 августа, досматривать их будут уже на следующий день, уточнило турецкое Минобороны.