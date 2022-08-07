Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

Литовская делегация во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте прибыла с визитом на Тайвань.

"Желаем замминистру транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня", - заявило тайваньское министерство иностранных дел в своем Twitter.

Ранее ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 человек с пятидневным визитом на Тайвань. В состав делегации, по сообщению, должны были войти литовские официальные лица и представители предприятия по производству электробусов.

Делегация намерена посетить тайваньские транспортные агентства и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электрических автобусов, интеллектуальных и экологически чистых транспортных средств, а также продемонстрировать солидарность между двумя демократическими союзниками и создать отраслевые цепочки в двух странах.

Это уже третий визит на уровне замминистра Литвы на Тайвань за последнее время. 12 июня остров посетил заместитель министра экономики и инноваций, а 22 июня – заместитель министра сельского хозяйства.

Литва стала единственным государством ЕС, публично одобрившим визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В прошлом году в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня, после чего Пекин отозвал из Литвы своего посла.