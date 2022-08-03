Китай приостановил экспорт песка на Тайвань после визита Пелоси

Китай с 3 августа приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, сообщает Министерство коммерции страны.

Меру ввели «в соответствии с существующими законами и постановлениями». Песок используют для изготовления стекла, в производстве бетона, при строительстве дорог и объектов инфраструктуры.

Вместе с тем Пекин временно остановил импорт с острова цитрусовых и двух видов рыбной продукции, в том числе замороженной скумбрии, передает Reuters со ссылкой на китайскую таможню.

Также власти запретили компаниям материкового Китая сотрудничать с двумя организациями — Тайваньским фондом демократии и Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития, сообщила представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Власти КНР объявили об этих мерах после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за 25 лет.

Еще до приезда спикера палаты представителей США главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более 3 тыс. товаров 100 с лишним продовольственных компаний Тайваня. Как заявили в ведомстве, эти предприятия нарушили правила таможенного оформления, передает РБК.

На фоне визита Пелоси США и Китай стали наращивать военное присутствие вблизи Тайваня. Вашингтон направил туда авианосцы и десантные корабли, Пекин также вывел в море авианосцы и объявил об учениях в Южно-Китайском море.