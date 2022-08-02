Лукашенко признал, что ввел безвиз для соседних стран по экономическим соображениям

Лукашенко признал, что ввел безвиз для граждан Польши, Литвы и Латвии по экономическим соображениям, хотя утверждает, что главная причина лежит не в этом.

"Мы должны накормить своих людей, обеспечить рынок. Соседи вон с Литвы, Латвии, Польши приезжают, хотят что-то купить. Пусть покупают. Это уже переработку прошло, и торговля еще что-то на этом заработает. Это выгодно, с одной стороны. Ну и людям поможем. Люди будут благодарны. Воевать против нас не будут, если уж на то пошло", - сказал Лукашенко на полях Мядельского района.

Он отметил, что "свядомыя" журналисты рассуждают о том, что безвиз введен из экономических соображений, чтобы заработать деньги.

"А какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу. Но не это главное. Главное - чтобы люди увидели, что рядом с ними живут нормальные люди. Похожие на поляков живут люди, что они не агрессивно настроены. Что они готовы в трудную минуту помочь. Глядишь, и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно", - по сути повторил свой предыдущий тезис Лукашенко.