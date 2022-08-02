Последнее обновление: 02.08.2022 13:49

Бельгия заморозила российские активы на сумму более 50 млрд. евро

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих людям, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под санкции после вторжения России в Украину.

Эти 50,5 миллиарда евро включают все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, находящиеся в Бельгии и которыми владеют 1229 человек и 110 других организаций, таких как российские политики, олигархи, банки и компании, на которые наложены санкции, сообщает De Morgen.

В Федеральной службе государственных финансов Бельгии не уточнили, у кого из физлиц или компаний заморожены самые большие суммы: "Все, что мы можем сказать об этом, это то, что в последнюю волну санкций мы нашли имена, чьи активы были заморожены".



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