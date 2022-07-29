Последнее обновление: 29.07.2022 11:50

Чехия вслед за Румынией выходит из российских инвестиционных банков

Категории: Чехия Банки

Министерство иностранных дел Чехии передало России ноты о выходе страны из Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (IBB), в которых основным акционером является Россия.

Дипломатические ноты были переданы через посольства Чехии в Будапеште и Москве, от них отсчитывается шестимесячный срок сообщения. Выход Чехии из российских инвестбанков завершится в январе 2023 года.

"Это еще одно доказательство того, что внешняя политика Чехии возвращается к своим первоначальным ценностям", – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

МБЭС оказывает целевую поддержку экспортно-импортным операциям между государствами-членами, в которые входят Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Словакия, входящие в ЕС, а также Российская Федерация, Монголия и Вьетнам.

Основанный в 1963 году банк бывших социалистических государств к концу 2021 года имел активы в размере 776 миллионов евро. В апреле Fitch Ratings отозвало рейтинги МБЭС из-за отсутствия информации.

Между тем, Международный инвестиционный банк (IBB), штаб-квартира которого недавно переместилась в Будапешт при поддержке правительства Венгрии, ранее назывался оппозицией "троянским конем Путина" и вызвал обеспокоенность как внутри страны, так и за рубежом, особенно в США. Венгерская оппозиция назвала это финансовое учреждение "банком-шпионом".

Россия является крупнейшим акционером банка с долей 47,46%, за ней следует Венгрия (17,37%). Болгарии принадлежат 9,93%, Чехии (8,80%), Румынии (6,14%) и Словакии (6,7%) соответственно.

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