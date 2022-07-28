Обслуживающий транзит в Калининград Siauliu Bankas прекратит операции с Россией

Литовский Siauliu Bankas, который обслуживает весь калининградский транзит, объявил, что 1 сентября прекратит банковские операции с Россией.

Об этом сообщил Временный поверенный по делам России в Литве Сергей Рябоконь в эфире российского ТВ.

"Я вчера был в литовском МИДе... я передал им лично ноту по 'Шяуляй банку' - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?" – посетовал он в эфире "России 24".