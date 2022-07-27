Последнее обновление: 27.07.2022 16:46

Совмин РБ распорядился разорвать инвестдоговора с компаниями «недружественных» стран

Совмин Беларуси постановлением №488 от 25 июля 2022 года распорядился прекратить действие двух инвестиционных договоров с компаниями из «недружественных» стран.

Согласно документу, Минтрансу РБ поручено «при наличии оснований решений о прекращении» покончить с инвестдоговором с бельгийской компанией «Antwerpse Ontwikkelings-en Investeringsmaatshaрij» о создании в Беларуси «логистического парка на основе универсальной инфраструктуры, позволяющей обрабатывать грузы, перевозимые воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом».

В свою очередь, Могилевскому облисполкому поручено прекратить инвестдоговор с литовской «ВАКАРУ МЯДЕНОС ГРУПЕ» о создании на территории свободной экономической зоны «Могилев» вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса».

Решение прекратить действие вышеперечисленных инвестдоговоров вызвано истечением заявленных сроков реализации проектов: в первом случае инвестдоговор был подписан 12 ноября 2009 года, во втором – 3 марта 2011 года.

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