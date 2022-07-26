Минэнерго США даст GM $2,5 млрд на заводы аккумуляторов для электромобилей

Министерство энергетики США предоставит совместному предприятию американского автомобильного концерна General Motors Co и южнокорейской LG Energy Solution $2,5 млрд для финансирования строительства трех заводов по производству аккумуляторных батарей для электромобилей.

В сообщении ведомства говорится, что оно предоставит СП Ultium Cells LLC кредит для финансирования строительства заводов в штатах Огайо, Теннесси и Мичиган. Общая стоимость трех предприятий составит около $7 млрд. Первый завод, в Огайо, как ожидается, начнет производство к концу лета, говорится в сообщении GM. Завод в Теннесси должен начать производство в следующем году, в Мичигане - в 2024 году.

GM и другие автопроизводители начали открывать заводы по производству батарей в Северной Америке на фоне планов выпустить на рынок десятки новых моделей электромобилей в ближайшие годы, пишет Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, компания Redwood Materials Inc., стартап, управляемый бывшим техническим директором Tesla Inc. Джей Би Штробелем, сообщила о планах инвестировать $3,5 млрд в предприятие по производству ключевых компонентов для аккумуляторов электромобилей в Неваде.

GM планирует вложить в разработку электромобилей $35 млрд до конца 2025 года. Три новых завода позволят компании произвести 1 млн электромобилей в Северной Америке к середине текущего десятилетия, говорят топ-менеджеры компании.