Последнее обновление: 25.07.2022 11:40

Китай обнулил инвестиции в Россию по проекту "Один пояс, один путь"

Инвестиции Китая в его глобальную инициативу "Один пояс, один путь" в России впервые с начала ее существования упали до нуля, пишет издание Financial Times.

Пекин не заключал соглашений с российскими организациями в рамках этой инициативы в первой половине 2022 года, свидетельствуют данные Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае.

Этот шаг сигнализирует о нежелании Пекина попасть под санкции на фоне войны в Украине. В то же время падение может быть только временным, поскольку между Россией и Китаем точно существует "сильное взаимодействие", считают эксперты.

В 2021 году Россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.



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