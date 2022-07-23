Последнее обновление: 23.07.2022 11:22

Президент ЮАР призвал африканские страны сократить зависимость от импорта зерна

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывает африканские страны снизить зависимость от импорта и увеличить собственное производство зерновых и удобрений на континенте.

"Хотим ли мы и впредь в течение многих лет полагаться в плане поставок зерна и удобрений. Или мы должны признать, стал призывом к действию, как COVID стал звонком для многих стран на африканском континенте, чтобы начать производство собственных вакцин?" - сказал Рамафоса на пресс-конференции в Претории, передает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

"Африка должна начать производить собственные удобрения", - отметил президент ЮАР.

В Африке и на Ближнем Востоке цены на зерно в последние месяцы резко возросли из-за сокращения поставок.

Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна с Украины: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй – Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов.



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