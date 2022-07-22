Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Европейское полицейское управление (Европол) заявило о признаках контрабанды оружия из Украины.

По словам спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения, пишет Spiegel.

Также, отметил он, следователи из стран ЕС обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов" - сказал спикер.

По его словам, были замечены выезжающие из Украины люди с огнестрельным оружием. Существует также обеспокоенность тем, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для контрабанды в ЕС.

Ранее о беспокойстве Европола сообщил немецкий вещатель SWR. Канал процитировал конфиденциальное письмо, в котором сказано, что "преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие".