Нацбанк Украины оставил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%, сообщил на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых", - сказал Шевченко.

В НБУ объяснили такое решение продолжительным периодом существенного ценового давления и преобладанием инфляционных рисков на горизонте прогноза, а также необходимостью обеспечения привлекательности гривневых активов и удержания курсовой стабильности.

"Базовый сценарий макроэкономического прогноза предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года", - отметили в регуляторе.

В то же время там подчеркнули, что баланс рисков для прогноза учетной ставки смещен вверх. "В случае реализации рисков, Национальный банк может повысить учетную ставку и ставки по своим монетарным операциям сверх текущих уровней для сохранения стабильности денежно-кредитной сферы и управляемости инфляционными процессами. Национальный банк готов при необходимости применять дополнительные меры по защите международных резервов, улучшению монетарной трансмиссии и сдерживанию инфляционного давления", - указали в НБУ.

В Нацбанке добавили, что принятое в июне решение о повышении учетной ставки и в дальнейшем будет сказываться на росте рыночных ставок.

"Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами экономической политики снизит спрос на валютном рынке. Учитывая запланированные поступления официального финансирования, это поможет поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую и макрофинансовую стабильность", - уверяют в НБУ.

При этом Национальный банк приветствовал решение Министерства финансов о повышении ставки по годовым гривневым ОВГЗ на последнем первичном аукционе и ожидает дальнейшего приближения доходности по облигациям к рыночным уровням, которые будут стимулировать спрос на эти инструменты со стороны банков и других портфельных инвесторов.