Розничная торговля Беларуси в июне 2022 году упала на 6,1%

Розничный товарооборот в январе-июне 2022 года составил 31,972 млрд. рублей и вырос на 0,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 года, сообщает Белстат.

Между тем, в июне розница наторговала на 5,671 млрд. рублей, что на 3,5% больше по сравнению с маем этого года, но на 6,1% меньше к июню 2021 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19 рублей против 16,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота, в январе-июне 2022 г. составил 29,8 млрд. рублей и вырос на 0,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2022 г. составил 1,884 млрд. рублей вырос на 1,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 года.

В июне оборот общепита составил 342,7 млн. рублей, что на 2,1% меньше по сравнению с маем текущего года и на 1,2% ниже уровня июня 2021 года.