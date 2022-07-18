ЕС отменил на год пошлины на импорт семи видов фруктов и овощей из Молдовы

Совет ЕС временно отменил пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей из Молдовы, чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны РФ против Украины.

"Мы не можем не замечать влияния захватнической войны России против Украины на Молдову. После отмены пошлин на остальную сельскохозяйственную продукцию, которая еще не была полностью либерализирована, Молдова теперь может экспортировать по меньшей мере вдвое больше этой продукции в ЕС без пошлины. Этими исключительными мерами ЕС углубляет свои торговые отношения с Молдовой и демонстрирует свою поддержку стабилизации экономики Молдовы", - сказал Юзеф Сикела, министр промышленности и торговли, председательствующий в Совете ЕС Чехии.

В частности, без пошлин и квот Молдова сможет в течение года вывозить в ЕС томаты, чеснок, виноград, яблоки, вишни, сливы и сок.

Война России против Украины оказала разрушительное влияние на Украину, а также на Республику Молдова.

"Это негативно повлияло на способность Молдовы торговать с остальным миром, поскольку ее экспорт в значительной степени зависит от украинской инфраструктуры, также она в значительной степени потеряла доступ к своим рынкам в Украине, России и Беларуси" - отмечают в Совете ЕС.

Временные меры либерализации торговли перенаправят этот экспорт в ЕС.

Решение о либерализации торговли вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

9 июня Еврокомиссия предложила временно отменить пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей из Молдовы, чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны против Украины.