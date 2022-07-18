ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн

Совет Евросоюза согласовал пятый транш Украине на €500 млн в качестве военной помощи. Общая сумма такой помощи составила €2,5 млрд, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украине по EFP. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — написал Мишель в Twitter, которого цитирует Коммерсантъ.

12 июля секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино сообщил, что союз направит Украине €500 млн на военные нужды через специальный фонд, который ранее уже выделили €2 млрд. Саннино пояснял, что впервые через фонд будут финансировать поставки летального оружия.