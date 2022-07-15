Эстония купит у США РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.

Отмечается, что Эстония обратилась в США с просьбой разрешить приобретение шести систем HIMARS, 36 управляемых реактивных систем залпового огня GMLRS, 36 систем ER GMLRS и 36 тактических систем ATACMS.

Также в перечне оружия, которое Таллин попросил у в Вашингтона, числятся пусковые ракетные установки LCRRPR, а также ноутбуки с дополнительной защитой, учебное оборудование и другие соответствующие элементы программного и материально-технического обеспечения, сообщает Европейская правда.

В Госдепе США подчеркнули, что соглашение о продаже оружия "будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками".

"Эстония намерена использовать эти оборонные средства и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления внутренней обороны и сдерживания региональных угроз. Эстонии не составит труда принять эту технику в свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что продажа оружия Эстонии "не изменит основной военный баланс в регионе".