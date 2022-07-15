Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета: поддержка Украине - $1 миллиард

Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год, в который включена помощь для Украины.

Нижняя палата Конгресса 329 голосами приняла законопроект, предусматривающий общее финансирование обороны США в размере 839 млрд долл., против высказался 101 законодатель.

Отдельную версию законопроекта должен рассмотреть Сенат, а затем обе версии будут согласованы в комитете конференции, после чего документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену, сообщает Укринформ.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в Фейсбуке, что в соответствии с принятым нижней палатой Конгресса законопроектом, в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) будет выделен 1 миллиард долларов (т.е. финансирование увеличено на 700 млн долл.).

По ее словам, законопроект также предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, которая требует от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США (U.S. European Command Area) принятия планов по уменьшению зависимости от российской энергетики, и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

Кроме того, требуется от генерального инспектора (Inspector General) осуществлять надзор за использованием помощи Украине, а также отчитываться перед Конгрессом каждые 6 месяцев.

В то же время предполагается проведение ежеквартальных брифингов в части усилий по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.

Законопроект также требует отчетности о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими «фильтрационными лагерями», и угрозах, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности, отчетов об усилиях РФ в расширении своего присутствия и вредного влияния в Латинской Америке и Карибском бассейне; о развертывании Группы Вагнера в Африке и связанной с этим дестабилизации "хрупких" государств, нападениях на гражданское население и других преступлениях, а также связях с российским государством.