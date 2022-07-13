Последнее обновление: 13.07.2022 18:25

НБРБ изменил перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют

Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о включении с 15 июля 2022 г. китайского юаня в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении на следующих уровнях весов валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 50 процентов, доллара США – 30 процентов, евро – 10 процентов, китайского юаня – 10 процентов, сообщает Нацбанк РБ.

При принятии данного решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа‟.

С учетом включения китайского юаня в корзину иностранных валют официальный курс белорусского рубля к китайскому юаню, как и к доллару США, евро и российскому рублю, будет устанавливаться по результатам торгов в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

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