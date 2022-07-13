Последнее обновление: 13.07.2022 13:13

Еврокомиссия определилась, как пройдет транзит в Калининград через Литву

Еврокомиссия готовится в ближайшее время представить разъяснительный документ о механизме перемещения подсанкционных товаров из России в Калининград через территории ЕС.

По данным издания, Еврокомиссия определит, что товары будут направляться в Калининград через территорию Литвы, но Литва будет контролировать количество товаров, чтобы Россия не использовала транзит для обхода санкций и экспорта своих товаров в третьи страны, сообщает Европейская правда.

Источники сообщают, что на этой неделе Еврокомиссия готовится предоставить властям Литвы конкретный документ и объяснения по выполнению санкций ЕС против России с конкретными деталями.

Также сообщается, что Литве придется подготовить законодательство о том, как рассчитывать квоты и останавливать транзит при их превышении.

Этих рекомендаций можно было ожидать, поскольку целью санкций ЕС было воспрепятствовать импорту определенных товаров из России или транзиту товаров для продаж в третьи страны, но они не были направлены на нарушение транспортировки грузов между разными частями России.

После того, как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.

С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.



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