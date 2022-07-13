Последнее обновление: 13.07.2022 13:13

Россия прорабатывает возможность перехода на перечисление взносов в ООН в рублях

Россия прорабатывает возможность перехода на перечисление взносов в бюджет Организации Объединенных Наций и учреждений системы ООН в рублях, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнёров в ООН принимать платежи в российской валюте", - сказал Ильичев, сообщает Интерфакс.

Он подчеркнул, что выплаты РФ в бюджеты организаций системы ООН "осуществляются в полном объеме и, по возможности, своевременно".

Российский дипломат отметил, что введенные западными странами санкции включают в себя масштабные меры, направленные на ограничение нормального функционирования финансовой системы России.

"Это вынуждает нас вырабатывать новые модальности исполнения финансовых обязательств перед бюджетами ООН и ее специализированных учреждений. Ожидаемо, основные проблемы связаны с действиями американских банков. В ряде случаев недружественную политику проводят представители швейцарской банковской системы", - сказал Ильичев.



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