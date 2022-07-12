КГК Беларуси установил нарушения в ценообразовании в каждом пятом проверенном торговом объекте

Комитет госконтроля в первом полугодии текущего года провел контрольно-аналитические мероприятия в 1212 торговых объектах.

Нарушения выявлены в 862 объектах.

Так, в 425 торговых объектах не соблюдались ассортиментные перечни товаров, в 330 выявлены нарушения санитарных норм и правил, в 161 – требований технических нормативных правовых актов, сообщает КГК.

Особое внимание в ходе проведения контрольных мероприятий уделено вопросам соблюдения дисциплины цен. В целом завышения цен выявлены в 237 торговых объектах (по результатам контрольных мероприятий цены снижены до уровня, соответствующего законодательству).

Всего по результатам проведенных в первой половине 2022 года проверок и мониторингов правонарушителям направлены 436 рекомендаций об устранении нарушений и недостатков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 260 человек, 36 субъектов хозяйствования оштрафованы на сумму 14,5 млн. руб.

За грубые нарушения законодательства приостанавливалась деятельность 21 торгового объекта.