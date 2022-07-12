Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

В Германии из-за инфляции потребуют повысить зарплаты работникам промышленности на 8%

Крупнейший промышленный профсоюз Германии заявил в понедельник, что будет добиваться повышения заработной платы для миллионов работников промышленности на 8% в предстоящих переговорах по оплате труда.

Требование профсоюза IG Metall поступает в тот момент, когда канцлер Олаф Шольц стремится найти способы совместно с профсоюзами и работодателями преодолеть влияние роста цен, одновременно предотвращая инфляционную спираль.

В Германии соглашения по заработной плате обычно заключаются в ходе переговоров между организациями работодателей и профсоюзами, охватывающими целый промышленный сектор, сообщает Европейская правда.

IG Metall ведет переговоры с работниками автомобильной и машиностроительной промышленности, среди которых более 3,8 миллиона работников. Переговоры должны начаться в середине сентября.



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