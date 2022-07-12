Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

Казахстан отменил запрет на перецепку и перегрузку для белорусских автоперевозчиков до 2023 года

Казахстан отменил запрет на перецепку и перегрузку для белорусских автоперевозчиков до 2023 года.

Решение принято министерством индустрии и инфраструктурного развития республики и вступило в силу 5 июля.

В Казахстане с 2017 года действовало требование на ограничение перевозок из третьих стран, в том числе запрет на перецепку. Начиная с этого времени Минтранс неоднократно инициировал рассмотрение вопроса о снятии ограничения в ходе двусторонних заседаний, а также на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщает Минтранс.

Данная мера была введена Казахстаном в отношении автоперевозчиков иностранных государств после внесения изменений в национальное законодательство.



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