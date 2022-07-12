Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

Байден направил в Сенат протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Категории: НАТО США

Президент США Джо Байден направил в Сенат протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО и призвал сенаторов дать быстрое согласие на их ратификацию.

"Мы призываем всех союзников действовать оперативно в рамках собственных процессов ратификации, учитывая текущие глобальные факторы. Моя администрация готова проинформировать вас и помочь вам в ваших обсуждениях", - говорится в письме Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, которое цитирует BBC.

Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите альянса в Мадриде в конце июня. Одновременно с этим Турция сняла свои возражения по поводу их вступления.



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