Байден направил в Сенат протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден направил в Сенат протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО и призвал сенаторов дать быстрое согласие на их ратификацию.

"Мы призываем всех союзников действовать оперативно в рамках собственных процессов ратификации, учитывая текущие глобальные факторы. Моя администрация готова проинформировать вас и помочь вам в ваших обсуждениях", - говорится в письме Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, которое цитирует BBC.

Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите альянса в Мадриде в конце июня. Одновременно с этим Турция сняла свои возражения по поводу их вступления.