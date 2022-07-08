Последнее обновление: 08.07.2022 11:38

В Беларуси продлено ограничение на полеты на юге страны

Белорусские авиационные власти продлили ограничение на полеты на юге страны сразу до 7 октября 2022 года, сообщают профильные медиа.

Границы зоны ограничения и запретные высоты (0 - 19 800 метров) не изменились. С 30 апреля северная граница запретной зоны проходит по линии Речица–Береза-Брест. Южная граница зоны совпадает с госграницей Беларуси и Украины. Изначально запрет на полеты на юге Беларуси был введен с началом российского военного вторжения в Украину.

Зона ограничения не распространяет свое действие на воздушные суда ВС и ГПК Беларуси.

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