Инфляция в Украине ускорилась до 20%

Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 20,1% г/г в июне (с 18,0% в мае). Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июль 2022 года.

Основными причинами, повлиявшими на рост инфляции, стали высокие цены на энергоносители, нарушение производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры.

ускорение инфляции обусловлено как общемировыми тенденциями, в частности, высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной: нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, ограниченности запасов и возможностей импорта, оккупация территорий.

Последствиями этого являются возникновение локальных и временных дефицитов (топливо, соль), увеличение расходов бизнеса, шоковый рост цен на оккупированных территориях. Инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются под влиянием роста себестоимости и ограниченного предложения, говорится в обзоре.