Население Беларуси в июне стало чистым покупателем валюты

Население Беларуси в июне 2022 года выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $41,29 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в июне 2022 года составила $825,642 млн. и выросла на $25,378 млн. или 3,17% по сравнению с маем. В том числе покупка наличной валюты составила $556,496 млн. и выросла к маю на $13,925 млн. или 2,57%. Покупка безналичной валюты составила $269,147 млн. и выросла на $11,453 млн. или 4,44%.

С начала года население Беларуси купило $4551,901 млн., в том числе $2635,593 млн. наличной валюты и $1916,308 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в июне 2022 года составила $784,349 млн. и сократилась на $32,538 млн. или 3,98% по сравнению с маем. Продажа наличной валюты составила $603,160 млн. и сократилась к маю на $6,787 млн. или 1,11%. Продажа безналичной валюты составила $181,189 млн. и сократилась на $25,751 млн. или 12,44%.

С начала года население Беларуси продало $4956,490 млн., в том числе $3634,567 млн. наличной валюты и $1321,923 млн. безналичной.

В июне на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $46,664 млн., на безналичном – покупка в объеме $87,958 млн.