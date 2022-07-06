Власти РБ предоставили «системообразующим» предприятиям отсрочку ввозных НДС и пошлин

Совмин РБ предоставил системо и градообразующим предприятиям отсрочку уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

«…при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров … предоставляется отсрочка уплаты налога на добавленную стоимость юридическим лицам – плательщикам, указанным в перечне системообразующих и (или) градообразующих предприятий (организаций), которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономики», - говорится в постановлении Совмина №441 от 4 июля 2022 года.

В упомянутый перечень включены 103 предприятия.

В документе сказано, что «отсрочка уплаты НДС» «предоставляется на срок не более шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, без обеспечения исполнения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость».

При этом, само постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует до 30 сентября 2022 года.