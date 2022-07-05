Последнее обновление: 05.07.2022 21:18

Европарламент одобрил переход Хорватии на евро с 2023 года

Европарламент поддержал положительное заключение о готовности Хорватии к вхождению в еврозону с 1 января 2023 года.

539 голосами "за", 45 - "против" и 48 - "воздержались" европарламентарии одобрили отчет, в котором говорится, что Хорватия отвечает всем необходимым критериям для перехода на евро с 1 января 2023 года.

В то же время парламентарии отметили, что ожидают мер со стороны хорватского правительства по конвергентности цен, чтобы введение евро не привело к искусственному росту цен, передает Европейская правда.

В середине июня группа министров финансов еврозоны рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны.



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